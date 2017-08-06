班鐵翔感性談父親 愛妻靠這招收服他NOWnews今日新聞 (2017-08-06 19:51)
59歲藝人班鐵翔在電視劇《一把青》中，傳神演出士官長「老鞏」角色。今（6）日他出席「愛翻派elephant pie父親節福音外展音樂會」，表示「老鞏」根本就是父親一生縮影。去（2016）年「1111」光棍節結婚的他，提到愛妻Celine，眼神充滿愛，直誇老婆對他貼心、細心又用心。
班鐵翔坦言自己婚後脾氣改善很多，以前跟別人吵架或冷戰，他是如何都不會認錯，但去年12月受洗成為基督徒後，「主」及太太Celine改變了他。採訪過程，Celine除擔任音樂會主持人，還不時詢問他是否需要喝水，班鐵翔語帶笑意，「我這兩天說太多話，她怕我傷了喉嚨。」說話間看到戴著的腕套，他又補充，「我的手年輕時因為開餐廳洗碗傷到了，就是所謂媽媽手，我們一起出門，她都不讓我提重物。」話語中相當甜蜜。
▲班鐵翔分享自己的故事。（圖／記者林柏年攝 , 2017.08.06）
班鐵翔提及當時看《一把青》劇本，馬上就跟曹瑞原導演說，「這就是我爸！」他回憶小時候，眷村生活相當清苦，但是擔任一級士官長的父親每次出差回家，總是想辦法帶著螃蟹、涮牛肉等美食，滿足七個小孩的味蕾。說到「老鞏」這個角色，他表示，「父親後來生病，有一段時間很辛苦，叫他也沒有反應，全身都緊縮了。要拍這個戲時，我就去父親床前跟他說，他轉頭看我，眨眨眼睛，我想，他應該是知道的。」
談到父親，班鐵翔分享，「我高中有一次放學去找他，那時候在空軍基隆運輸站，父親後面跟了一堆維修兵，他就跟校閱一樣，發動所有的車子，然後一部部站在前面開始說，『這個皮帶鬆了，這個水箱有問題。』用聽的就可以知道問題在哪。」話語中，他對父親相當佩服。談到兒時回憶，班鐵翔又分享，「那時候有軍人優待票，只要星期天，父親就帶我去看電影。」
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