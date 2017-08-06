（中央社台北6日電）中國大陸動作片「戰狼2」7月27日上映已來，票房已經突破人民幣30億元，預計很快就能成為中國大陸最賣座電影。不過英國廣播公司認為，這部片子是充斥盛氣凌人愛國主義的民族主義動作片。



搜狐娛樂引述「戰狼2」官方說法指出，今天下午5時，上映短短11天，電影總票房已經突破30億元（約新台幣134.78億元），「戰狼2」還公布一張「30億票房」海報慶祝。



由中國大陸武打演員吳京執導的「戰狼2」，在中國大陸境內頗受好評，票房後勁十足。中國大陸媒體普遍認為有機會超過「美人魚」寫下的33億元記錄，下周「戰狼2」極可能一躍成為中國大陸最賣座電影。



這部電影講述一名脫下軍裝的中國大陸大兵為找尋朋友的下落前往非洲，卻被捲入當地一場叛亂之中。本來能夠安全撤離的他無法遺忘軍人的職責，在戰火中挽救數百人生命，使他們免於遭受西方壞蛋的屠殺。



英國廣播公司（BBC）中國博客引述片中一句經典台詞「犯我中華者，雖遠必誅」指出，這部片子基本上是典型的好萊塢動作片，不同之處在於這次是中國人在匡扶正義，拯救世界。



報導指出，許多大陸觀眾在社群網站上表示，被影片中的愛國主義劇情所打動，認為這是中國大陸最好的動作片，還有網友說，「意外地好！熱血男兒。我看後流淚了。」



「戰狼2」的高口碑不光是電影拍攝手法進步，趕上中國大陸正在經歷的新一波愛國主義浪潮也是重要因素之一。



這部片子在中共解放軍建軍90周年前夕上映，中國大陸國家主席在建軍節大會上的講話內容也與電影台詞不謀而合。連大陸官媒人民日報都稱讚這部電影體現強烈責任感和大無畏的英雄主義精神，激起很多人心中的愛國熱情。



不過也不是所有中國大陸觀眾都認同這樣的觀點。有網友在豆瓣網上留言，「吳京利用了政治主旋律，真是譁眾取寵。」也有網友說：「我們以前嘲笑個人英雄主義，卻沒想到綑綁愛國主義的全能戰士更加難以下嚥。」1060806