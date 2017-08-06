▲劉奕兒首次在臉書放閃，高調祝男友生日快樂。（圖／翻攝自臉書 , 2017.08.06）

劉奕兒參與九把刀執導的電影《報告老師！怪怪怪怪物！》演出，而剛好港星洪金寶的兒子洪天祥擔任此片的動作指導，兩人因而結緣並進而相戀。而昨（5）日是洪天祥的生日，劉奕兒難得在臉書上寫下祝福的字句，甜蜜放閃。

劉奕兒在臉書寫下：「我和我的怪物女友。」之後表示認識洪天祥的第一個生日，她是一隻怪物，認識他的第二個生日，則是一隻在跑宣傳的怪物。並獻上生日祝福：「謝謝你不嫌棄～和怪物做朋友，生日快樂！我和我的動作指導。」而洪天祥看到貼文後，於下方留言感謝女友劉奕兒，還不忘打情罵俏要她不要駝背；劉奕兒俏皮回應：「頹背和不洗澡是怪物的印記了，去找精靈許願吧～一起開開心心每一天，謝謝有你的出現。」兩人甜蜜對話，閃瞎一票網友。

▲劉奕兒（左）在臉書上祝福男友洪天祥生日快樂，兩人一來一往，對話超甜蜜。（圖／翻攝自臉書 , 2017.08.06）