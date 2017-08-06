「2017新北市貢寮國際海洋音樂祭」大成報 (2017-08-06 16:30)
新北市貢寮國際海洋音樂祭最後一天，宣布海祭「 海洋精神」回歸，今天祭出超大咖卡司及海祭十七週年特別企劃節目 －「DJ Mykal a.k.a.林哲儀 feat. G17」，由知名DJ林哲儀領銜十七位吉他手象徵海祭十七年的傳 承精神，一起登台創造歷史性的經典畫面！除此之外還有「 騷包樂團」、「TRASH」揭開海祭最後一天的序幕， 以及南台灣恆春美式搖滾「猴子飛行員」熱情上陣， 最後由嘻哈天團「兄弟本色」、創作女神「陳綺貞」， 為三天海祭畫下完美句點。
海祭最後一天主題「搖搖樂」，「搖」來台灣重量級樂團， 由海祭好手接力演出，也呼應今年海祭主題「海洋十七，我們一起」 ，回歸海祭初衷的搖滾傳承精神。今年邀請到第16回海洋之星得主 「騷包」樂團熱鬧開場，以及第14回海洋大賞得主、充滿爆發力的 新生代樂團「TRASH」演出，嗨唱全場，讓樂迷尖叫連連！接續 壓陣的是美式搖滾樂團「猴子飛行員」， 將南台灣的陽光及慵懶氛圍帶來海祭現場！ 今日節目最高潮則是海祭電音超大趴─「DJ Mykal a.k.a.林哲儀 feat. G17」帶來一連串搖滾經典名曲， 瞬間讓福隆海水浴場變成超大電音派對， 也讓台下觀眾隨節奏大跳熱舞。
近年縱橫華語樂壇的嘻哈天團「兄弟本色」來了！ 以簡單洗腦的旋律襲捲海祭舞台， 更用一連串熱力歌曲將全場氣氛帶到最高點！ 緊接著登場的是海祭永遠的創作女神「陳綺貞」， 曾經在海洋獨立音樂大賞第二回獲得評審團大獎， 今年再度回歸海祭擔任總壓軸，用空靈清澈的嗓音， 使海祭尾聲響亮而溫馨收場。
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