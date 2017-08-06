【大成報記者吉雄世╱高雄報導】原住民族委員會與高雄市政府共同舉辦「2017看見太陽在高雄─原住民族音樂節」，8月5、6兩日於高雄市文化中心戶外圓形廣場熱情登場！中央原民會副主任委員鍾興華、高市府副秘書長林英斌、高市府原民會主委谷縱．喀勒芳安紛紛到場與民眾感受原住民族絕佳的天籟享宴。中央原民會副主委鍾興華表示，原民會自100年開始推動「原住民族影視音樂文化創意產業」，至今已補助8部原住民族紀錄片、9件原住民族電影片劇本開發、超過50張原住民族音樂專輯。其中包含曾獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的阿努‧卡力亭‧沙力朋安、桑布伊，以及金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿爆等，在這兩天都能欣賞到他們的演出。高市府秘書長林英斌則說，高雄是擁有16個原住民族群的城市，族群文化多元豐富，同時也很注重原民文化的傳承，每年都會辦理各族群的祭儀活動。特別預告8月26日在左營海軍運動場(四海一家對面)將舉辦「2017高雄市原住民族聯合豐年祭儀活動－amiyan卑南族年祭」，歡迎大家屆時能前往共襄盛舉。音樂節活動邀請了昊恩、王宏恩、Matzka等歌手熱力演出，吸引滿場民眾到場聆聽，8月6日由動力火車、Boxing、家家、阿爆及戴曉君等歌手壓軸演出。連續兩天的活動，除了15組優秀的原住民族音樂創作團隊接力演出外，在周圍設置35攤的原住民族美食小吃、農特產品、文創商品等主題市集，喜愛品嚐美食與手作文創的民眾千萬不要錯過！另外，自即日至15日於高雄市文化中心至美軒廳也舉辦「原住民族創作影視音樂展」，展出11組原住民音樂創作團隊與5支影像作品，是中央原民會100年至106年補助原住民族影視音樂的相關成果，透過展覽除了可以看見、聽見原住民族音樂創作團隊的音樂與影像故事，亦可進一步認識原住民族影視作品；8月5、6日及12、13日兩週的週末，更特別安排創作音樂分享講座及影像作品欣賞，將播映《不一樣的月光》與《很久沒有敬我了你》。