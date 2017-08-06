▲片渕須直導演特別參加廣島原爆日72周年。（圖／前景，2017.08.06）

在日本叫好叫座的電影《謝謝你，在世界的角落找到我》，在日至今已上映長達11個月，口碑力量驚人，該片背景設定在第二次世界大戰，日本廣島鄰近的港口吳市，因戰爭而起的悲歡離合故事。今（6）日適逢廣島原爆之日72周年，導演片渕須直受邀再次造訪廣島，參加年度的廣島和平記念式典。

片渕須直導演除了緬懷因戰爭逝去的生命，也用行動宣示電影中反映的反戰心情，他表示第一次造訪廣島是2010年，之後也多次前往當地收集資料，參加活動的觀眾則表示，十分佩服身為大阪人的片渕導演，對廣島歷史的高度熟悉。

導演也分享1945年7月，美軍對吳市展開不間斷的連續空襲，資料顯示隔壁的廣島，也派出大量消防隊；某次大空襲，廣島隔天就送來幾萬顆飯糰震災，在戰爭不知道何時能結束的狀況下，廣島居然還能做出人飢己飢的舉動，非常令人佩服。

▲▼片渕須直導演也參加了在廣島百貨商店「福屋八丁堀本店」舉行的座談活動，這是廣島的第一家百貨商店，也是原爆的受災建築之一。（圖／前景，2017.08.06）

《謝謝你，在世界的角落找到我》在台灣上映2周以來，雖然與同期上映的電影相比，票房下滑，但下滑率卻是最低的，口碑也逐漸發酵。包括影評人藍祖蔚、導演林書宇、黃銘正等人都大力推薦，呼籲觀眾進戲院感受電影的溫暖力量。