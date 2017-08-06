韓流馬來西亞發威 6團聯唱中央社 (2017-08-06 17:50)
南韓樂團齊聚馬來西亞，舉行大型Kpop演唱會。圖為壓軸團體HIGHLIGHT演唱多首新歌與成名曲。中央社記者郭朝河吉隆坡攝 106年8月6日
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