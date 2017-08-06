羅大佑同學會MV 邀資深藝人齊聚（2）中央社 (2017-08-06 17:10)
歌手羅大佑（左2）近日發行新專輯，第二波主打歌「同學會」MV中，邀集演藝圈重量級藝人，包含太保（左）、李壽全（右2）、朱陸豪（右）等人同台演出。（種子音樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月6日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Lena 外套．Kitty 外套．net 外套．厚外套．兒童 防風 外套．mOmma 外套．atlas 外套．Levis 外套．Lucky 外套．CHICA 外套．gore-TEX 外套．Timberland 外套．ROSE 外套．nike 防風 外套．LABU 外套．休閒西裝外套．Lee 羽絨外套．asics 外套．ECO 外套．nike 外套．旅狐外套．軍裝外套．PLUS. 外套．agnes 外套．voyya 外套．miffy 外套．ibs 羽絨外套．舖棉外套．迷彩外套．JoYcE 外套
- 【ROYAL DAMON羅亞戴蒙】『驚艷動人』項鍊(小)
- 原生飾代SilverKings 虎虎生風白鋼/皮繩手環
- 法國ZALO 洛麗塔系列 Baby heart 心有靈犀 調情按摩器 金屬
- 【光彩珠寶】GIA0.5克拉 D VS1 18K金鑽戒 紅寶石戀曲II
- 【 美國 Razor 】Kuties Scooter-Unicorn二合一兒童可愛滑
- 【COACH】DUFFLE 系列鍊條編織皮革斜背水桶包-桃紅
- I Love Gorgeous 荷葉袖絲綢感燈罩雪紡洋裝-湖水綠
- 【Bernice】可莉娜胡桃大茶几
- 【SOMETHING】LADIVA合身窄直筒褲(原藍磨)
- Homelike 麗緻二線獨立筒6尺掀床組-雙人加大掀床(白橡)
不甩網友酸生「美國寶寶」 張宇喜曝「親餵初體驗」【NOWnews今日新聞】
酒空版雅婷？ 比基尼豪爽曬F罩杯渾圓巨乳【NOWnews今日新聞】
《一家人》導演陳俊任癌症過世 生前敬業邊化療邊導戲【NOWnews今日新聞】
Makiyo賣房求生 自認「過去的我已死」【NOWnews今日新聞】
蔡瑞雪淘汰轉進「普通班」 仍有望在韓國出道【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》