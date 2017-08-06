羅大佑同學會MV 邀資深藝人齊聚（1）中央社 (2017-08-06 17:10)
歌手羅大佑（左）近日發行新專輯，第二波主打歌「同學會」MV中，邀集演藝圈重量級藝人，包含譚艾珍（左2起）、周丹薇、賴佩霞等人同台演出；譚艾珍表示，活了60多歲這次是她第一次拍MV。（種子音樂提供）中央社記者江佩凌傳真 106年8月6日
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