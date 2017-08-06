（中央社記者江佩凌台北6日電）歌手羅大佑近日發行新專輯，第二波主打「同學會」MV中，邀演藝圈6名重量級藝人包含周丹薇、賴佩霞等人同台飆戲，其中資深藝人譚艾珍表示，活了60多歲，這次是她第一次拍MV。



羅大佑近日發行新專輯「家(III)」，唱片公司種子音樂今天發布新聞稿表示，羅大佑第二波主打歌「同學會」MV集結6名演藝圈資深藝人，包含周丹薇、賴佩霞、譚艾珍、李壽全、太保、朱陸豪與羅大佑共同演戲，詮釋一群年過60、經歲月洗禮的同窗們，在同學會找回記憶的青春與喜悅。



談起參與羅大佑MV拍攝，譚艾珍笑說：「我這一輩子活了60多歲，還是第一次拍MV呢，好興奮！但是最興奮的是當我看到這些『同學』的名單時，期待又開心地連前一晚都睡不好。」



資深音樂人李壽全則透露，羅大佑打電話邀約他時便一口答應，「很高興這麼多年後他還是堅持做音樂，尤其現在這麼辛苦的年代，我也還繼續奮鬥，決定要一直唱到90歲。」



對於「同學會」的創作靈感，羅大佑透露是源自於2012年母校中國醫藥學院校慶請他回去表演時，過去的求學回憶彷彿歷歷在目，讓他體悟到「同學」就像家人一樣，是沒得選擇的，彼此間反倒像一面鏡子，反射出相同的年紀及人生成長，於是他將這種久別重逢的心情及遙想當年求學趣聞，譜成了新歌。



若有天能重回年少學生時代會想對自己說什麼，羅大佑回說：「如果重回16歲，我絕對不要讀書，做點別的事，做什麼都可以，反正少在學校出現就對了！」



種子音樂表示，由於MV演出陣容龐大，讓拍攝時間花費了整整兩天才大功告成。「同學會」MV將在8月7日中午12時於LINE TV獨家首播。1060806