(中央社記者郭朝河吉隆坡6日專電)6組韓流團體昨天齊聚馬來西亞,舉行今年最大型的Kpop演唱會,每組歌手平均演唱5首暢銷歌,載歌載舞的熱情表現讓觀眾站起來嗨翻。



由Mcalls特別企劃,馬來西亞銀河集團主辦的「Mcalls K-Wave Music Festival」5日舉行。演唱會匯集南韓當紅多組團體,包括HIGHLIGHT、BTOB、APink、B1A4、TEENTOP和VICTON等,上千名馬來西亞粉絲熱情捧場。



2016年尾出道的VICTON在雙威購物廣場與歌迷短暫見面後,演唱會打頭陣開唱,表演出道曲「I'm Fine」、「What Time Is It Now?」、「EYEZ EYEZ」等。出道不到1年的VICTON驚訝大馬粉絲的熱情,不斷感謝歌迷的厚愛。



相隔5年再度來大馬的BTOB接棒上陣。有「歌唱富者」稱號的7人團體現場功力驚人,演唱新歌「Movie」、「It's Okay」、「Second Confession」、「Beep Beep」等,展示傲人歌唱技巧,現場報以熱烈掌聲。



美國籍的團員Peniel用英語與現場打招呼,並表示出道那年來大馬演出,之後都沒來過,他透露短期內有望再度到大馬表演。



兩年前在大馬,因「經典戲劇場景重演」遊戲橋段內,摟抱伊斯蘭教女粉絲引起熱議的B1A4,這次擺脫陰影熱力開唱。帶來新歌「A Lie」、爆紅曲「What's Happening」、「Baby Good Night」等。



受歌迷熱情感染,所有團員最後打開瓶裝水灑向歌迷,氣氛更嗨。



出道7年首度來馬的TEENTOP先唱出新歌「Love Is」,然後陸續演唱「Miss Right」、「To You」等。儘管成員L.Joe在年初退團,並未影響俐落整齊的舞台隊形,話不多的5人賣力演出,依舊獲得許多歌迷尖叫。



3度來大馬的APink是唯一的女子團體。剛推出新專輯的團員穿著清涼,帶來近期拿下排行榜冠軍的「Five」,還帶來膾炙人口的「Mr. Chu」、「Love」、「NoNoNo」等曲目。6名成員演唱時不斷與歌迷互動,全場也以大合唱回報,團員誓言會儘快到大馬舉辦個唱。



壓軸的HIGHLIGHT演唱近期橫掃排行榜的新歌「PlzDon't Be Sad」及「Calling you」。經歷改組風波的HIGHLIGHT對大馬不陌生,他們熱情與歌迷互動,最後演唱經典曲「Beautiful Night」,結束2小時半的演唱會。1060806