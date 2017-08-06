上海佘山天主教堂 內部宏偉莊嚴中央社 (2017-08-06 14:50)
大陸宗教事務條例修訂草案中，提出要將宗教活動場所都辦理法人登記，分析認為，這會對地下化的家庭教會造成衝擊。圖為上海郊區的佘山天主教堂，內部宏偉莊嚴。（資料照片）中央社記者張淑伶上海攝 106年8月6日
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