大陸鄉村教會的聚會中央社 (2017-08-06 14:50)
中共主張公民有信教自由，但黨員不准信教，基督徒聚會也分為官方認可的「合法教會」和灰色地帶的家庭教會。圖為大陸雲南鄉村的「合法教會」聚會情況。（資料照片）中央社記者張淑伶雲南攝 106年8月6日
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