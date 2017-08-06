記者黃駿騏／桃園報導

為提供在地學校及優秀青年演出機會，由桃園市政府青年事務局主辦的青年多元文化展演「一區一舞台～漁港開唱」活動，5日下午於大園區竹圍漁港盛大登場。配合在地特色，舞台場景以海港特色漁船做搭配，2艘相互競逐的「青年號」漁船象徵年輕人乘風破浪、勇於追夢的精神，尤其吸晴。

活動從下午4點開始，在地的大興高中與大園高中社團熱情演出，分別進行了熱音、熱舞、吉他、康輔、調酒等表演，還有變臉軍團、電音三太子串場，12個節目將現場氣氛炒得火熱，午後的竹圍漁港在豔陽與海風的搭景下更顯得熱力四射。

桃園市長鄭文燦在青年局長陳家濬、大園區長呂水田的陪同中蒞臨活動現場，與青年朋友們同歡。市議員徐其萬、游吾和也到場參加。

鄭文燦指出，青年局所推動的一區一舞台青年活動方案，市府一定全力支持，希望為青年朋友提供各種表演平台，展現多元才藝。竹圍漁港是北部地區很棒的漁港，未來會逐步充實竹圍漁港設施，也會在竹圍漁建設薄膜天幕，明年一區一舞台再到竹圍漁港開唱時，會有更好的設備讓表演者迎著海風優閒開唱，市民朋友也會更喜歡到此遊憩。

「一區一舞台～漁港開唱」活動於大園區竹圍漁港盛大登場。

夏日的海港開唱就是要high，大興高中調酒社帶來live調酒秀，該團體長期征戰國內外比賽，曾獲杜康盃花式調酒季軍、culinaaire malays，ia調酒大賽季軍。社長陳昱翔表示，為了奪得好成績，練習中受傷是家常便飯，他曾經因為失誤，玻璃瓶爆裂碎片刺進腳踝，但為了不浪費時間，並沒有即時就醫，自行把碎片取出包紮，依然拄著拐杖跟著團隊在操場上繼續練習。

活動中也特別安排桃園地區超人氣表演新秀，包含音樂達人黃璽瑞的吉他彈唱、電音三太子的勁歌熱舞、四川第一位女傳人陶秀華老師帶領10位學生組成變臉軍團、Duncan調酒達人也端出live show、蔡謹丞唯妙唯肖的魔術表演，還有壓軸的神棍樂團搖滾演出，周末的竹圍漁港除了海風、遊客之外，也注入源源不絕的年輕勢力。