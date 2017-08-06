萬丹3死車禍 護理師丈夫出面道歉中央社 (2017-08-06 13:53)
（中央社屏東縣6日電）屏東縣萬丹鄉3死7傷車禍，肇事護理師楊淑婷的丈夫今天上午在屏東地方法院外受訪時，對所有傷者及死者與家屬道歉，他表示，將負起責任。
屏東地檢署昨日依殺人肇逃、過失傷害等罪向屏東地方法院聲請羈押肇事的楊淑婷，法官今天上午10時已裁定聲押獲准。
楊淑婷的丈夫表示，對於所有傷者及死者造成的傷害感到非常抱歉，尤其是楊姓士官長一家人；所有責任都會完全承擔。
楊夫強調，這幾天沒出面真的不是要逃避責任，而是楊淑婷住院，他們也還要聯絡一些事。
楊夫說，楊淑婷絕對不是肇事逃逸，楊淑婷告訴他當時精神狀況很差，撞第一部車時就不知道發生什麼事，才會繼續開，再撞上楊士官長的車。
楊夫還說，5年前楊淑婷自撞車禍，也是精神不濟造成，「她會有類似這種情況在」。1060806
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