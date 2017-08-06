德國會大廈門口行納粹禮 2陸客被逮捕中央社 (2017-08-06 13:28)
（中央社台北6日電）英國媒體今天報導，兩名來自中國大陸的遊客，因為在德國國民議會大廈門口行納粹禮，遭到德國警方逮捕。
英國衛報報導，柏林警方說，他們逮捕了這兩名年齡分別為36歲和49歲的中國大陸男子，因為兩人被看到行納粹禮手勢，並用智慧手機為彼此拍照。
報導指出，警方在一份聲明中說，兩人面臨「使用非法組織符號」的指控，他們在繳納每人500歐元（約新台幣18000元）的保釋金後已被釋放。
這則新聞上網後，遭到大陸網友一致斥為丟人，並指這跟「在南京穿日本軍裝」一樣愚蠢。其中一名遊客身分還被肉搜出來，但這名遊客已經把微博帳號刪除。
報導指出，德國對1933年至1945年統治德國的納粹與希特勒相關仇恨言論與標誌符號，訂有非常嚴格的法律。
陸媒環球網也指出，德國刑法典86條第1款第4項規定，用於「復辟納粹組織」的宣傳品，被禁止持有與傳播。違反者可處3年以下有期徒刑或罰款。包括納粹的萬字符號、「希特勒萬歲」等口號、納粹舉手禮、納粹黨黨歌，都在禁止之列。
衛報指出，德國國會大廈在德國是一個強有力的象徵，它曾在1933年被納粹收買的縱火犯放火燒毀，此事還被納粹用來歸咎當時的共產黨人士，並做為之後嚴格限制公民自由的藉口。1060806
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