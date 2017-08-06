（中央社記者朱則瑋、林長順台北6日電）韓籍男子趙準基（CHO JUN KI）日前潛入民進黨中央8樓偷走新台幣9萬元逃逸。警方今天凌晨接獲線報，在烏來一間溫泉會館圍捕，男子逃往山區，警方中午順利將他逮捕。



刑事局偵四大隊副大隊長蔡伯熙表示，凌晨4時左右接獲線報，派駐大批警力在烏來區溫泉會館圍捕，但對方逃逸，只逮到他的韓籍女友。



專案小組隨即鎖定烏來山區搜索追查，順利逮到人，目前帶回偵訊中。



刑事局副局長黃明昭受訪時指出，這次能逮到人，歸功於民眾提供的訊息及媒體呼籲，讓警方可以縮小範圍，進行地毯式搜索，順利在溫泉路一間空屋逮捕韓籍男子。



黃明昭表示，民眾發現男子的穿著特徵跟警方公布照片相符合，所以一直提供訊息給專案小組，警力立即往民眾所指的地區搜索，且警犬隊投入，也是很重要利器。1060806