中信兄弟球團主題日 集集山蕉二度登球場推廣台灣好新聞報 (2017-08-06 08:19)
記者吳素珍／南投報導
集集山蕉遠近馳名，繼去年配合中信兄弟球團辦理主題活動「爪爪鄉民日」，致贈集集山蕉，獲得球迷熱烈反應；今年延續活動，集集山蕉再度登上台中洲際棒球場，由集集鎮長陳紀衡親自向全場球迷推廣最美味的集集山蕉。
自去年起，集集鎮公所已陸續將集集山蕉推往國際，不僅在日本千葉縣參展，也與大多喜町交流，近期日本台商會來集集觀摩交流，努力打響集集山蕉的知名度。去年暑假期間，集集山蕉首登台中洲際棒球場登場，成為全場亮點，今年於8月5日及6日，中信兄弟球團將為擴大推廣在地農產，仍首選集集山蕉作為活動主軸，同時也加碼提供6千根香蕉來分送進場球迷，比去年多出一倍的量，陳紀衡於活動首日穿上爪爪戰袍主題球衣，至球場參與山蕉致贈儀式。
對於集集山蕉二度在球場亮相，集集鎮長陳紀衡表示，集集山蕉倚著得天獨厚的氣候與水土，肉質扎實Q彈、香甜、水份飽足又彈牙，獨具一番風味，曾是日本天皇指定的御用貢品，上任以來一直用各種方式積極行銷，讓集集的驕傲能被外界看到。他也補充，由於香蕉相當適合當運動員的營養補給品，能預防抽筋、增加熱量，也希望球員們能愛上集集山蕉。
球賽現場除宣傳山蕉外，集集鎮公所也將大力宣傳暑期集集的觀光活動，陳紀衡說明，公所將於暑期周末陸續辦理「2017仲夏樂之夢暨水資源宣導」，自8月6日、12日、19日、27日，皆有各種類型的音樂表演等系列活動，邀請民眾趁暑期一定要來集集一遊，希望進場為中信兄弟加油的球迷，也能藉由集集山蕉，更加認識可愛的集集小鎮。
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