追思父親擺攤歲月 明倫蛋餅免費贈「老人客」台灣好新聞報 (2017-08-06 08:44)
記者張文熹／彰化報導
平凡生命做出不平凡價值！「明倫蛋餅」創始人張尚書，日前因病過世，其子張良汕在臉書粉絲團公布消息後，讓老顧客、網友感到惋惜，為感恩客人30多年來對父親的支持，張良汕、張延彰兄弟5日下午辦理「蛋餅阿公」追思感恩會，免費贈送450份明倫蛋餅，讓父親再見一次「老人客」，一起度過不一樣的父親節。
「蛋餅阿公」張尚書從員林市明倫國中發跡，靠著新鮮的蔥花、雞蛋攪拌，再加上特製的醬料，煎成一份份金黃酥脆的蛋餅，簡單的口味一賣就是30多年，是許多員林人的記憶美食，長子張良汕6年前也帶著父親的好手藝，在逢甲夜市擺攤，古早味口感不分中外，頓成人氣美食。
「蛋餅阿公」日前病逝，兄弟回憶父親擺攤歲月日前在臉書感性發文「把父親的歸天家，紀念蛋餅阿公以愛為名，謝謝您厚愛我的父親，明倫蛋餅阿公，平凡生命中，不平凡價值，只展現在一塊蛋餅上」，並決定在5日下午邀請眾人來員林免費吃蛋餅。
下午2點不到已有民眾排隊，張家兄弟也趕緊把老攤車推出老家門口，掛起「明倫蛋餅」招牌，重新開張，45歲的江萍珊帶著子女與孫子一起來排隊品嚐，她表示從15歲吃到現在，吃了30年的明倫蛋餅，總是伴有一股微甜的滋味，那是青春的滋味，所以特地來重溫回味。
員林市長張錦昆表示，張家兄弟為追思父親，於父親節前夕舉辦送蛋餅活動，這份感情相當用心，也讓員林人重溫好滋味。張尚書老婆陳月花做在攤位前招呼，見到老顧客陸續上門，內心十分感動，希望大家吃得開心，也希望兒子好好傳承這道美食。
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