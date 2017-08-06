記者蘇彩娥／南投報導

5年前換肝成功的南投縣鹿谷鄉溪頭米堤大飯店總經理李麗裕，長期關懷回饋家鄉嘉義縣沿海偏鄉老弱，4日於嘉義布袋國小舉辦「106年溪頭米堤大飯店關懷嘉義濱海15所國小學童英語輔導班結業式暨成果發表會」，總結於嘉義濱海地區為期四週英語輔導班的學習成果，並展現濱海地區學生的熱情活力與奮發向上。

溪頭米堤大飯店董事長李麗生及總經理李麗裕昆仲因出身於嘉義布袋地區，對於城鄉差距所造成的教育資源落差感同身受，為彌補嘉義沿海地區英文資源長期不足，提升學童英文能力，因此召集臺北、中正、中興、交通、世新、逢甲等六所大學11名大學生老師，並邀請布袋、過溝、三江、龍岡、港墘、龍港、東石、布新、新塭、新岑、永安、網寮、祥和、貴林、景山等15所國小逾220名學童一同參與7月10日至8月4日舉辦的免費暑期英語輔導班，並於8月4日課程結束日當天舉辦結業式暨成果發表會，驗收過去一個月的成果。

溪頭米堤大飯店自2012年起，每年暑假開辦英語輔導班迄今已6年，因長期關懷與輔導嘉義濱海地區國小學童英文教育，同時捐助英文書籍以及開辦暑期英語輔導班，令學童近年在全縣國小學童英文程度測驗的表現上日日高升，而更受其他濱海地區國小強力邀約，使據點從一開始於過溝地區，逐步拓展至布袋地區，乃至今年於東石地區成功開辦新點。

總經理李麗裕表示，在國際化的時代無論從事何種行業都須透過英文溝通，無論是出國工作、外銷，抑或是在地銷售與觀光等，但有感嘉義濱海地區教育資源短缺而開辦英語輔導班，更以「對英文不畏懼」作為教學目標，希望透過大學生老師的教學活力與創意教案，帶動學童的英文學習興趣，並提升英語聽說讀寫的能力，為往後求學、就業之路更具國際視野與競爭力。

該英語輔導班結業式暨成果發表會現場活力四射，學童除了吟唱英文流行歌曲，還結合「在地文化」走秀、戲劇、舞蹈與時下流行的杯子歌表演，甚至以老師專長如跆拳道、烏克麗麗等融入演出，活動場地周邊更有社區地圖、蚵殼風鈴與鹽科學等靜態藝術裝置，種種巧思與英文相結合讓成果展更添「在地與國際」交融的光彩。

英語輔導班領隊中正大學電訊傳播所林家驊表示，結業式的成果充分展現英語輔導班與社區生活相連結，讓英文不再只是外地人的語言，也是在地學童生活的一部份，更讓學童對於英文學習不再恐懼，甚至更感到有趣，同時又認識社區或同時引起學習其他專長的興趣。