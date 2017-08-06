民進黨中央黨部遭竊案 韓籍慣犯烏來落網NOWnews今日新聞 (2017-08-06 12:47)
民進黨中央黨部遭竊案，嫌犯韓籍國際慣竊趙準基（音譯，CHO JUN-KI）目前仍在逃，今（6）日被發現出現在新北市烏來，警方上午前往追緝，卻被嫌犯發現逃逸，警方出動大批警力封山圍捕，經循線追緝後，順利逮捕趙準基，並帶回偵訊。
韓籍慣竊趙準基今被發現現身在烏來的某間溫泉會館，警方立即派員追緝，卻被嫌犯發現，並利用會館地下室後門逃跑，警方立刻派遣大批警力封山圍捕，並在烏來對外聯絡道路設下攔截點，加強清查來往車輛。
經過百名警員地毯式搜索，終於在烏來山區成功逮捕趙準基，現已將趙準基及其女友帶回偵訊。
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上一則：行竊民進黨中央 韓男烏來遭逮
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