民進黨中央黨部遭竊案，嫌犯韓籍國際慣竊趙準基（音譯，CHO JUN-KI）目前仍在逃，今（6）日被發現出現在新北市烏來，警方上午前往追緝，卻被嫌犯發現逃逸，警方出動大批警力封山圍捕，經循線追緝後，順利逮捕趙準基，並帶回偵訊。

韓籍慣竊趙準基今被發現現身在烏來的某間溫泉會館，警方立即派員追緝，卻被嫌犯發現，並利用會館地下室後門逃跑，警方立刻派遣大批警力封山圍捕，並在烏來對外聯絡道路設下攔截點，加強清查來往車輛。

經過百名警員地毯式搜索，終於在烏來山區成功逮捕趙準基，現已將趙準基及其女友帶回偵訊。