（中央社記者朱則瑋、林長順台北6日電）韓籍男子趙準基（CHO JUN KI）日前潛入民進黨中央8樓偷走新台幣9萬多元逃逸，警方今天凌晨獲報，在烏來一間溫泉會館圍捕，男子逃往山區，中午左右警方順利逮到人。



刑事局偵四大隊副大隊長蔡伯熙表示，今天凌晨4時左右接獲線報，派駐大批警力在烏來區溫泉會館圍捕，但對方順利逃逸，只逮到他的韓籍女友，專案小組隨即鎖定烏來山區搜索追查，順利逮到人，帶回偵訊中。1060806