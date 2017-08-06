（中央社記者朱則瑋台北6日電）原本在台南市擔任分局長黃嵩琛，去年8月來到台北接下世大運組織委員會維安處長，負責賽事維安工作，他受訪說，壓力不小，每天都得與各單位溝通聯繫、開會，力保全部賽事順利進行。



世大運是國際型賽事，中央、北市府等多個單位全力投入，要將賽事辦得盡善盡美，其中維安工作更是吃力不討好，總是在幕後默默出力，但遇到狀況，卻是民眾第一個批評的對象。



黃嵩琛去年8月從台南市的分局長職務，調到台北市警局擔任世大運維安處長，包括警力布署、維安反恐任務都由他統籌調度、分工，並與不同單位討論，他說，幾乎每天都從早開會開到晚上，工作牽涉單位、內容廣泛，花了2個月才逐漸上手。



「擔心沒有做好」黃嵩琛談到維安處長工作跟分局長的差異，分局長得隨時待命，但業務範圍較小，世大運維安則得跟各式各樣的單位部門接觸、溝通，開會幾乎成為每天必備行程，但心理的壓力程度一點都不輸分局長。



黃嵩琛說，世大運賽事受到全國甚至全世界矚目，一點小細節沒做好，可能就會造成巨大影響，還好北市警局團隊堅強，讓他這個小菜鳥能夠迅速進入狀況，現在維安人員配置、工作都已大致就緒，但依舊不可輕忽，透過每天不停的討論、演練。



至於維安處長最困難的工作，黃嵩琛指出，與其他單位協調合作最難，畢竟單位體系不一樣，各自有各自立場、想法，的確是件不簡單的事情，因此，他的方法是會先沉住氣，把工作的難處講出來，互相討論，解決問題；為了世大運，所有人都動了起來，他說，民眾一起到場參與，就是對他們最大的支持、鼓勵。1060806