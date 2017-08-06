屏東縣萬丹鄉4日晚間發生一起3車對撞的嚴重車禍事故，釀成士官長一家3死7傷的悲劇，肇事的36歲楊姓女子經酒測後無酒精反應，肇事原因仍在調查中。屏東地檢署5日晚間偵辦此案，將楊女依涉殺人、肇逃、過失傷害罪嫌聲請羈押獲准，但未禁見。

36歲楊姓女子4日晚間開著銀色休旅車，先是在萬壽路二段撞上一輛藍色汽車，楊女撞人後不但沒停下，反而加速逃逸，接著又在西環路、和平西路口闖紅燈撞上2車，最終導致3死7傷，警方經酒測確認楊女並無酒精反應，不過對於車禍發生的原因，她僅對警方表示自己「不清楚為何會這樣，過程都忘了！」警方5日晚間將楊女移送屏東地檢署偵辦，檢方判楊女涉殺人、肇逃、過失傷害罪嫌，向屏東地院聲請羈押禁見，法官認定她涉嫌重大、有逃亡之虞，裁定羈押獲准，但未禁見。

萬丹鄉4日晚間發生重大車禍案，衝擊力之大現場三部車子均嚴重凹陷，造成3死7傷。（圖／記者陳宗傑攝,2017.08.04）

楊女丈夫今出面表示，太太說當時她精神狀況很差，當撞擊到第一部車時，她完全不知道發生什麼事情，所以她才會繼續開往下一個路口再撞擊上這麼多部車輛；針對楊女5年前發生的車禍意外，楊女丈夫則表示，印象中這次情況跟5年前車禍情況差不多。

對於妻子肇逃，楊女丈夫堅稱太太並非肇事逃逸，這兩天並不是不想去面對社會大眾，而是還有一些事要處理聯絡。另外，他也表示對於所有傷者造成的傷害感到非常抱歉，尤其是士官長一家人，所有肇事責任也都會去承擔，絕不會逃避。