3死車禍肇逃護理師遭羈押 丈夫出面道歉NOWnews今日新聞 (2017-08-06 11:56)
屏東縣萬丹鄉4日晚間發生一起3車對撞的嚴重車禍事故，釀成士官長一家3死7傷的悲劇，肇事的36歲楊姓女子經酒測後無酒精反應，肇事原因仍在調查中。屏東地檢署5日晚間偵辦此案，將楊女依涉殺人、肇逃、過失傷害罪嫌聲請羈押獲准，但未禁見。
36歲楊姓女子4日晚間開著銀色休旅車，先是在萬壽路二段撞上一輛藍色汽車，楊女撞人後不但沒停下，反而加速逃逸，接著又在西環路、和平西路口闖紅燈撞上2車，最終導致3死7傷，警方經酒測確認楊女並無酒精反應，不過對於車禍發生的原因，她僅對警方表示自己「不清楚為何會這樣，過程都忘了！」警方5日晚間將楊女移送屏東地檢署偵辦，檢方判楊女涉殺人、肇逃、過失傷害罪嫌，向屏東地院聲請羈押禁見，法官認定她涉嫌重大、有逃亡之虞，裁定羈押獲准，但未禁見。
萬丹鄉4日晚間發生重大車禍案，衝擊力之大現場三部車子均嚴重凹陷，造成3死7傷。（圖／記者陳宗傑攝,2017.08.04）
楊女丈夫今出面表示，太太說當時她精神狀況很差，當撞擊到第一部車時，她完全不知道發生什麼事情，所以她才會繼續開往下一個路口再撞擊上這麼多部車輛；針對楊女5年前發生的車禍意外，楊女丈夫則表示，印象中這次情況跟5年前車禍情況差不多。
對於妻子肇逃，楊女丈夫堅稱太太並非肇事逃逸，這兩天並不是不想去面對社會大眾，而是還有一些事要處理聯絡。另外，他也表示對於所有傷者造成的傷害感到非常抱歉，尤其是士官長一家人，所有肇事責任也都會去承擔，絕不會逃避。
關鍵字：
上一則：男子疑舉槍自戕 陳屍溫泉飯店
下一則：男子疑舉槍自戕 陳屍溫泉飯店
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
多功能 螢幕架．馬鞍皮 螢幕架．實木 鍵盤 螢幕架．壁掛 螢幕架．桌上螢幕架．螢幕架 加長型．液晶螢幕架．強化玻璃螢幕架．玻璃螢幕架．玻璃 螢幕架．防水增高螢幕架．螢幕架．螢幕架 桌上架．BUYJM 螢幕架．JK 螢幕架．螢幕架 抽屜．Akira 螢幕架．USB 擴充 螢幕架．鍵盤螢幕架．桐趣 螢幕架 實木．TECHNO 鍵盤螢幕架．仿馬鞍皮 螢幕架．C B 螢幕架．安全螢幕架．LCD 螢幕架．時尚屋 螢幕架．RICHOME 螢幕架．BUYJM 玻璃螢幕架．曼巴皮面螢幕架．實木 螢幕架
韓籍男子趙準基女友移送北檢【中央社】
民進黨部竊案 韓籍趙嫌聲請提審遭駁回【中央社】
NOW午報》Makiyo：過去的我已死【NOWnews今日新聞】
國道警戒護拋錨車反遭追撞 警一死一傷【中廣新聞網】
3死車禍肇逃護理師遭羈押 丈夫出面道歉【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》