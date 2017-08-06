男子疑舉槍自戕 陳屍溫泉飯店中央社 (2017-08-06 12:16)
（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市和平區谷關風景區一家溫泉飯店員工今天上午發現一名男子全身是血，躺在地下廁所樓梯間，身旁留有一把改造手槍，警方懷疑男子舉槍自戕，封鎖現場調查中。
台中市和平警分局偵查隊副隊長李義洋今天表示，上午接獲民眾報案，一名年約40歲的男性，身上並無任何證件，身穿短袖上衣、藍色牛仔褲，左手刺青、背側背包、短髮，倒臥在一家溫泉飯店廣場地下廁所的樓梯間。
警方指出，現場發現死者身旁有一把改造手槍，目前已封鎖、通知鑑識人員，並查訪飯店、目擊證人及調閱監視器，釐清死者的死因。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060806
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