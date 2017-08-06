拿下《爐石戰記》台中大賽巫妖王盃總冠軍的台灣選手御影殘風賽後訪問表示：「我是台中人，很開心將冠軍留在台灣台中！」（圖／暴雪娛樂提供）

《爐石戰記》台中大賽巫妖王盃連續兩天激戰草悟道，四強選手5 日歷經決鬥，最終由來自台灣台中市的選手御影殘風脫穎而出拿下冠軍，贏得獎金1萬美元與全球巡迴賽積分15分。草悟道南段的阿薩斯雕像廣場，亦同步舉辦「冰封派對」，共計近千名玩家共襄盛舉，歡喜迎接全新資料片《冰封王座》於8月11日上市。

《爐石戰記》台中大賽巫妖王盃歷經半個多月的征戰，從全球逾兩百多位選手脫穎而出的四強分別為台灣的御影殘風、OEO49OEO及韓國的발레스트라 （Balestra）、Urgot晉級。5日精彩的台韓冠亞軍之爭，最終恭喜台灣選手御影殘風拿下總冠軍頭銜、一萬美金與全球巡迴賽積分15分。御影殘風於賽後訪問表示：「我是台中人，很開心將冠軍留在台灣台中！」

歡慶阿薩斯雕像落腳台中市一周年，並迎接《爐石戰記：冰封王座》於8月11日上市，暴雪娛樂特地於阿薩斯雕像前廣場舉辦「冰封派對」，並由知名賽評Tom60229 與山下智久聯袂公布《爐石戰記》最新資料片《冰封王座》的術士生物卡：嚎叫魔犬。「3/6 體質、惡魔屬性的嚎叫魔犬非常不錯。」Tom60229 表示：「可配合快攻型的術士，但因為會一直棄牌，無法適用於控制型的牌組。由於該牌是惡魔屬性，可搭配『惡魔怒火』等牌，在前期造對手成壓力。」

暴雪娛樂今 5日亦宣布《爐石戰記》最新資料片《冰封王座》將於 8 月 11 日上市，玩家能以新台幣1,490元的優惠預購《冰封王座》的 50 包卡牌包。立即預購，還可以將冰寒刺骨的霜之哀傷卡背納入收藏。