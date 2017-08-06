（中央社記者陳家倫上海6日電）中國大陸北京師範大學副教授史杰鵬因常在微博發表犀利、幽默的政治言論，成為五毛的「重點圍觀對象」。史杰鵬最終因直言賈禍遭校方解職，卻引來另一批網民在微博上連日聲援。



史杰鵬，1971年出生，江西南昌人。他被解職前為北師大古籍與傳統文化研究院副教授，主要研究方向為古文字學、訓詁學以及先秦兩漢文獻學。他近日已向媒體證實，自己因為言論而遭解職。



事件發生後，大陸網民群起聲援史杰鵬，在微博搜尋史杰鵬能看到許多支持的言論，他的微博貼文下方也滿是前往打氣的人。有支持史杰鵬的網民表示，大學淪為權柄附庸，北京師範大學已然蛻變為北京「失範兒大學」。



史杰鵬的微博帳號名為「梁惠王」。史杰鵬曾在批評大陸的愛國主義教育時說，「什麼愛國主義，都是扯淡，即使這些東西不無聊、不無恥，用得著開一門課？作為一個公民活著，就足夠了，不需要作為一個愛國者活著。」



他還曾經在回覆網民留言時表示，「認為自己是香港人而非中國人有什麼錯？我就認為自己只是南昌人；看台灣一個採訪，一個金門人就認為自己是金門人，而非台灣人。本土意識才能帶來自由。」



港媒「香港01」引述一份網路流傳北師大於7月25日發出的解僱文件。文件指出，史杰鵬今年2月答應校方不再發表「類似言論」，但4月以來，史杰鵬違背自己的承諾，再次頻繁透過個人微博、微信公眾號繼續發布「不當言論」。



文件指出，史杰鵬的言論與主流價值觀不一致，與北京師範大學教師身分不符。史杰鵬逾越意識形態管理紅線，違反政治紀律，給學校聲譽帶來很大負面影響」。北師大以此為由解僱史杰鵬。1060806