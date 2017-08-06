（中央社台北6日電）中國大陸外交部長王毅今天強調，制裁北韓絕不是最終目的。目的是要把半島核問題拉回到談判桌前，透過談判來尋求最終的解決辦法，直至實現朝鮮半島無核化和半島的長治久安。



陸媒中央電視台新聞報導，聯合國安理會無異議通過第2371號決議，支持美國提出對北韓兩度發射洲際彈道飛彈實施嚴厲經濟制裁。王毅今天上午接受訪問時，作以上表示。



王毅表示，聯合國安理會通過了新一份的2371號涉及朝鮮半島局勢的決議，作為聯合國安理會的常任理事國，中國大陸在過程當中，「本著客觀和公正的立場，發揮了負責任和建設性的作用。」



王毅指出，這個新的決議，有兩方面的內容：首先，它是針對北韓違反安理會的決定、不斷發射飛彈的這種行為做出了必要的反應。這種必要反應的目的，是為了更加有效地阻遏北韓的核導開發的進程。



另一方面，就是呼籲要重啟六方會談，強調要用外交和政治的手段，以和平的方式，來解決半島的核問題，特別是要避免局勢進一步的緊張和升級。



王毅強調，這兩方面內容都很重要，不可偏廢。制裁是需要的，但制裁絕不是最終目的。目的是要把半島核問題拉回到談判桌前，透過談判來尋求最終的解決辦法，直至實現半島無核化和半島的長治久安。



王毅指出，決議通過後，半島核問題的形勢進入一個非常關鍵的節點，中國大陸呼籲各方都能夠以負責任的態度，來做出自己的判斷，來決定自己的行動，尤其是要避免局勢進一步的緊張升級。



王毅表示，中國大陸還是要在目前的局勢當中努力尋找到透過談判解決問題的途徑，希望各方認真考慮和接受中方提出的「雙暫停」倡議，這是目前最為切實可行，也是最合情合理的一個方案。



新華社報導，中國大陸常駐聯合國代表劉結一紐約時間5日指出，中國大陸支持對北韓制裁根本目的，是「堅持實現半島無核化、堅持通過對話協商解決問題、反對半島生亂生戰。」



劉結一表示，實現朝鮮半島無核化和長治久安符合各方利益。中國大陸會敦促北韓遵守安理會相關決議，停止採取可能導致半島形勢進一步緊張升級的行動。



劉結一並表示，中國大陸注意到美方再次表示「不尋求朝（北韓）體制更迭，不尋求朝政權垮台，不急於推進半島統一，不將軍隊推過『38線』」；中國大陸希望美方把這個「四不」落到實處。1060806