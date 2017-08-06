今天清晨在台中谷關地區一家溫泉飯店廣場旁地下廁所樓梯間，一名男子疑似舉槍自殺，身份不詳，警方調閱監視器、訪查飯店人員，希望釐清死者身份及自殺原因。



警方清晨五點五十分接獲飯店員工電話報案，趕往處理，這名男子穿藍色牛仔褲，短袖上衣，左手刺青，背側背包，短髮，手槍掉在身旁，警方封鎖現場，並通知鑑識人員到場採證。



