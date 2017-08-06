原住民族音樂節 高雄登場中央社 (2017-08-06 11:28)
（中央社台北6日電）「2017看見太陽在高雄─原住民族音樂節」今天登場，不僅有多名原住民歌手輪番演出，周邊也會設置原住民族小吃、農特產品等攤販，讓喜愛文創及美食的民眾可以逛得過癮。
原住民族委員會與高雄市政府共同舉辦「2017看見太陽在高雄─原住民族音樂節」，今天在高雄市文化中心戶外圓形廣場熱情登場，邀請包含動力火車、Boxing、王宏恩、Matzka、昊恩、家家、阿爆及戴曉君等15組優秀原住民族歌手及樂團演出，讓民眾體驗原住民族絕佳的天籟享宴。
原民會副主委鍾興華表示，原民會從100年開始推動「原住民族影視音樂文化創意產業」，已補助8部原住民族紀錄片、9件原住民族電影片劇本開發、超過50張原住民族音樂專輯，其中也包含曾獲金曲獎最佳原住民語歌手獎的阿努•卡力亭•沙力朋安、桑布伊，以及金曲獎最佳原住民語專輯獎的阿爆等。
鍾興華指出，除了有15組原住民族音樂創作團隊接力演出外，在周圍也會設置35攤的原住民族美食小吃、農特產品、文創商品等主題市集，讓民眾可以一邊聽音樂一邊逛市集。
另外，高雄市文化中心至美軒廳在5至15日也將舉辦「原住民族創作影視音樂展」，將展出11組原住民音樂創作團隊與5支影像作品，除了可以看見、聽見原住民族音樂創作團隊的音樂與影像故事，也可進一步認識原住民族影視作品。1060806
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