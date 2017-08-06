台中谷關溫泉區驚傳命案！今（6）日清晨，有民眾發現一名男子倒臥血泊中，陳屍在龍谷飯店通往瀑布區的售票亭前，經警方調查，死者為22歲的陳姓男子，疑涉5日晚間在大坑發生的槍擊案，目前警方已報請檢察官到場釐清，確切死因須待進一步調查。

據了解，5日晚間11點半左右，一名23歲的蔡姓男子遭人槍擊，子彈直接貫穿右肩，緊急送往部立豐原醫院搶救，所幸並無生命危險。警方調閱監視器發現，嫌犯行凶後駕駛小客車逃逸，而該車為東勢區失竊的贓車，並鎖定涉嫌的陳男。

不料，警方仍在追緝期間，陳嫌卻在清晨6點多被發現陳屍在和平鄉的谷關溫泉服務區，身旁還遺留一把手槍，不過卻未在現場發現死者所駕駛的贓車。警方初步研判陳男應是持槍自殺，目前已報請檢察官到場相驗，至於確切死因及事發過程，警方正深入調查中。

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