（中央社記者朱則瑋台北6日電）刑事局4日發布新聞稿指出一名韓籍男子潛入民進黨中央8樓偷竊。警方今天凌晨接獲線報，發現嫌犯藏在烏來一間溫泉會館，警方到場圍捕，韓男仍趁隙逃逸，不過他的韓籍女友已遭逮捕，將帶回偵訊。



台北市警局中正一分局偵查隊長鄭志誠表示，今天凌晨4時接獲線報後，專案小組立即趕往韓男藏匿的溫泉旅館圍捕，並設下攔查點清查，不過，涉案韓籍男子仍趁隙潛逃，警方僅逮捕到涉案韓男的韓籍女友，並由專案小組帶回偵訊。1060806