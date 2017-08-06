（中央社台北6日電）中國大陸常駐聯合國代表劉結一紐約時間5日指出，中國大陸支持對北韓制裁根本目的是「堅持實現半島無核化、堅持通過對話協商解決問題、反對半島生亂生戰。」



新華社報導，聯合國安理會今天無異議通過第2371號決議，對北韓兩度發射洲際彈道飛彈實施嚴厲經濟制裁後，劉結一作以上表示。



劉結一表示，實現朝鮮半島無核化和長治久安符合各方利益。中國大陸會敦促北韓遵守安理會相關決議，停止採取可能導致半島形勢進一步緊張升級的行動。



劉結一並表示，中國大陸注意到美方再次表示「不尋求朝（北韓）體制更迭，不尋求朝政權垮台，不急於推進半島統一，不將軍隊推過『38線』」；中國大陸希望美方把這個「四不」落到實處。



劉結一指出，安理會2371號決議表明國際社會對朝鮮半島核問題的一致立場，決議包括三方面：一是針對北韓核導計劃採取進一步制裁措施；二是無意對經濟活動與合作、糧食和人道主義援助等決議未禁止活動產生不利影響；三是呼籲恢復六方會談，承諾和平、外交和政治方式解決問題。



劉結一重申今年7月4日中國大陸與俄羅斯就朝鮮半島問題發表的聯合聲明。他強調，中俄共同倡議現實可行，旨在標本兼治，綜合施策解決問題。



劉結一還說，希望有關方面立即採取切實可行措施，防止局勢輪番升級，為恢復對話創造條件，推動半島核問題早日回到透過對話協商和平解決的正確軌道。1060806