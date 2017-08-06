（中央社屏東縣6日電）屏東萬丹鄉4日晚間發生3死7傷車禍，屏東地檢署昨日依殺人肇逃、過失傷害等罪向屏東地方法院聲請羈押肇事的女護理師楊淑婷，法院書記官長陳文進說，法官在今天上午10時已裁定聲押獲准。



陳文進說明，法官認定肇事者楊淑婷涉嫌重大，有逃亡之虞，裁定羈押，但沒有禁見。



這起車禍經警方調查，楊淑婷在4日晚上近10時從診所下班經萬丹鄉萬壽路與西環路口，先撞上一輛自小客車，沒有停下來，往前開約200公尺，在西環路口與和平西路口再撞上陸軍楊姓士官長的自小客車，楊士官長的車再撞及另一輛自小客車。



這起車禍造成楊姓士官長及9歲女兒、7歲兒子死亡，3歲女兒和妻子重傷，所幸，楊小妹和楊妻生命徵象都已穩定。另外，被撞的另兩輛車內有4人輕傷，楊淑婷本人也受傷。



楊淑婷在住院治療後，昨天出院，檢察官昨晚對楊淑婷進行偵訊，並將她聲押。1060806