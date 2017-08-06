編織幸福守護網 寶貝安全家長放心台灣好新聞報 (2017-08-06 08:25)
記者葉志成／桃園報導
為傳達兒少照顧及增近親子互動，桃園市政府社會局新屋、觀音及楊梅家庭服務中心於106年8月5日上午9時30分，在新屋區活力農場聯合舉辦「編織幸福守護網 寶貝安全家長放心」活動，邀請近300位親子及網絡單位一起參加，活動在青年志工自導自演「福爾摩斯伯公失竊記」的行動劇中展開序幕，並有安全大富翁之親子遊戲、大地遊戲、手作愛玉及豐盛的活力午餐，讓參與的家長與孩子開心又熱鬧的渡過一天。
社會局古梓龍局長於出席活動時表示，自從小燈泡事件後，社會各界都積極的重視兒童的人身安全，但生活中確實有很多大大小小的意外發生，除了家長及兒童要學習基本安全知識外，更需要結合社區的力量，才讓兒少快樂無憂的在家庭中、在社區中成長，這次的活動除了要感謝衛生福利部社會及家庭署運用公益彩券回饋金給予補助外，更要謝謝社區鄰里單位共同參與，一起重視對兒少的照顧，才能建構出社會安全網絡。
這次辦理活動的場地-活力農場是別具有客家鄉村的農庄，活動特別規劃了「勇闖月桃迷宮」，讓小朋友在遊戲中認識農作物，並親自搓搓洗洗作愛玉，讓做中學的體驗教育，增加對農忙生活的認識與了解，活動最後在有獎徵答的搶答氣氛中劃下完美句點，也帶給所參與活動親子們有難忘的回憶。
古局長同時表示，為了提供在地性、可即性及可近性服務，落實「以家庭為中心、以社區為基礎」之工作理念，桃園市的13個行政區，均已設立1處家庭服務中心，民眾可以就近獲得社會福利諮詢、物資提供、法律諮詢及家庭支持等多項服務，未來亦會定期辦理親子等相關活動，歡迎民眾就近多加利用。
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