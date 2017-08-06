「樂遊A8集樂尋關」 龜山文化公園親子同樂台灣好新聞報 (2017-08-06 08:48)
記者諶志明／桃園報導
為鼓勵親子同遊，放鬆享受舒壓又愉快的暑假週末，桃園市政府經濟發展局5日在龜山區文化公園舉辦「樂遊A8集樂尋關」捷運A8站商圈主題活動，邀請全家大小來現場親子同樂。
「樂遊A8集樂尋關」活動舞台特別邀請文欣國小太鼓社、提琴社、銘傳大學吉他社、201團及維也納康輔社分別帶來音樂表演、熱舞及團康等精彩節目，並安排趣味的親子闖關活動及萬眾期待的摸彩，現場並設有商圈風味輕食攤供民眾免費享用，讓民眾可以親子遊、嚐輕食、抽好康，度過一個歡樂的午後親子時光！
為A8商圈遊逛民眾所精心打造的「A8商圈優惠筆記」，共發行4,000本，於今日活動現場正式宣布啟用，有趣的親子闖關活動也緊接著開跑，闖關隊伍拿著闖關地圖在商圈內按圖索驥，活動結束前完成6道關卡，即可獲得大會精美贈品。
桃園市政府經濟發展局局長朱松偉表示，位於龜山的捷運A8站商圈交通便利、工商發展迅速，前年環球購物中心A8店、福容飯店A8館相繼進駐成為商圈地標，今年隨著機場捷運通車及A8藝文中心的啟用，大大提升附近區域的生活機能，集結交通、住宅、商業、觀光、醫療等五項優勢，捷運A8站商圈邀您前來感受商圈多元的活力及魅力。
即日起至12月31日，民眾持「A8商圈優惠筆記」，除了享有商圈特約店家之獨家消費優惠，更可憑筆記末頁進行商圈消費集章，於9月30日前集滿15個章即可參加50吋液晶電視及福容飯店住宿券抽獎，抽獎結果將公布在桃園市經濟發展局官網、桃園MIT網及A8商圈粉絲團「微笑生活歡樂無限-捷運A8站商圈」，歡迎大家踴躍前往A8商圈消費，把大獎抱回家！
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