韓籍慣犯行竊民進黨 大批警力烏來山區圍捕NOWnews今日新聞 (2017-08-06 10:38)
民進黨中央黨部遭竊案，嫌犯韓籍國際慣竊趙準基（音譯，CHO JUN-KI）目前仍在逃，今（6）日被發現出現在新北市烏來，警方上午前往追緝，卻被嫌犯發現逃逸，目前警方正豐山圍捕，並逮捕一名與他同行的韓籍女子。
趙準基於8月1日清晨在民進黨中央黨部行竊得手9萬多元現金，目前仍在逃逸中。今他被發現現身在烏來的某間溫泉會館，警方立即派員追緝，卻被嫌犯發現，並利用會館地下室後門逃跑，目前大批警力正封山圍捕，並在烏來對外聯絡道路設下攔截點，加強清查來往車輛。
此外，警方在會館內發現一名與嫌犯同行的韓籍女子，並將她帶回偵辦，確切身分須待進一步釐清。
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