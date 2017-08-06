（中央社台北6日電）大陸官媒今天強調，印度軍隊非法越界事件已持續一個多月，不管印度有什麼樣的戰略企圖和用心，必須告訴印方的是：「中方已仁至義盡，留給印度撤回軍隊的時間不多了。」



官媒並引述專家分析揚言，印度如果拒不撤軍，中國大陸接下來將可能以兩種手段處置印方的入侵行為：會動用一切手段「清場」；依法扣押入侵中國領土的印度士兵。



官媒強調，如果非法入侵的印度士兵拒不配合，負隅頑抗，那中方自然有權行使強力手段包括「武力方式」加以解決。



中國大陸官媒央視昨晚發出「中方已仁至義盡，留給印度撤回軍隊的時間不多了!」為題的評論文，作以上表述。人民日報海外網今天早上也以明顯版面轉載，向印度喊話意味濃厚。



評論提醒，從8月3日上午至4日凌晨，解放軍報、新華社、大陸外交部、國防部、駐印度大使館以及人民日報等中國大陸6個國家部委和相關機構，在24小時內先後就印方越界事件發聲，並強調將採取一切必要措施維護中國的正當合法權益。



評論還提醒1962年印度於中印戰爭大敗的歷史。當時印軍參戰的3萬部隊中，近萬人被擊斃、俘虜和擊傷，其餘多數潰散。印軍「王牌」－第四師第七旅被解放軍全殲，旅長達爾維准將被活捉；「先頭部隊推進到了距其首都新德里不足300公里的戰線上，印度舉國震驚。」



評論指責印度選擇在已定邊界進行挑釁，是想藉機把洞朗地區變成爭議地區，增加在中印邊界談判中的籌碼，並想干預中方和不丹的邊界談判，試藉此進一步加強對於不丹的控制，並「試圖透過挑戰中國來取悅西方，在地區和全球事務中發揮更大作用的戰略企圖。」



評論要求印度知錯就改，主動撤回非法越界的士兵。但如果依舊執迷不悟，繼續沿著錯誤的方向進行冒險、進行投機，那恐怕正如印度媒體一直擔心的那樣，「體面撤軍」的時間窗口必將有關閉之時。



評論最後強調，「良言難勸該死鬼，慈悲不度自絕人」，印度需清楚中國大陸國防部聲明「善意不是沒有原則，克制不是沒有底線」這句話的分量。凡事有度，知止未上，勿謂言之不預。1060806