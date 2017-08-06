女友酒店上班忙替還債 卻換來渣男偷吃還施暴NOWnews今日新聞 (2017-08-06 10:14)
一名23歲女網友在臉書社團「爆料公社」指控，男友在外積欠二、三百萬元，為幫忙還債，她便到酒店上班，不料男友在外偷吃被她發現，對方竟一氣之下對她動粗，造成右鎖骨斷韌帶斷，眉毛部分也縫了4針，無奈感嘆「因為這個人令我換來了一道永遠的疤痕...」
該名女網友表示，自己為幫男友還債到酒店上班，日前卻發現男友在外偷吃，雙方爆發激烈口角，不料對方竟在盛怒下對她動粗，甚至狠狠給一記過肩摔，造成右鎖骨韌帶斷、眉毛部分也因受傷血流不止，全身上下共縫多針，留下無法抹去的疤痕。女網友將自己的傷勢照傳回給男友看，對方則辯稱「對不起，我真的不知道會那麼嚴重」，由於此事引發女方友人不滿，男友甚至要她安撫自己的好友，「一直來我這留言，是我的錯，但也不必這樣」。
該名女網友也奉勸「一個人以前怎麼樣壞不要不信，我當初是看感覺，要告訴大家，以後別看感覺，還是去打聽看看他們以前怎麼樣再決定吧」，並希望藉由自己的親身經歷告誡女孩們好好保護自己，不要再有下一個受害者。
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