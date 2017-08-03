（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）癌症已連續35年蟬聯民眾10大死因首位，苗栗縣衛生局統計縣內10大致死癌症，前3名分別為肺癌、肝癌及大腸癌，衛生局長張蕊仙今天呼籲民眾維持良好生活飲食習慣，定期健檢。



苗栗縣衛生局今天發布新聞稿指出，自民國71年起，惡性腫瘤連續35年居10大死因首位。以苗栗縣而言，有25.3%民眾因癌症而死，其中以氣管、支氣管和肺癌名列第一，其次是肝和肝內膽管癌，第3名為結腸、直腸和肛門癌。



根據民國105年資料顯示，苗栗縣10大致死癌症依序為肺癌、肝癌、腸癌、口腔癌、女性乳癌、前列腺癌、食道癌、胃癌、胰臟癌以及非何杰金氏淋巴瘤（淋巴癌）。



衛生局長張蕊仙表示，不良的生活習慣是癌症的禍因，包括菸、酒、檳榔、不健康飲食、缺乏身體活動及肥胖等都是主要危險因子，其中，肺癌的發生受到吸菸與二手菸的影響甚大。



張蕊仙指出，守護健康除了要遠離菸、酒、檳榔等癌症威脅因子，保持運動、良好生活及飲食習慣外，定期接受篩檢也很重要，早期病變沒症狀，透過篩檢能夠找到的癌症，大多是處於癌前病變或是0至2期的癌症，早期發現能早期治療，治癒率也較高。



政府大力推行4癌（大腸癌、乳癌、口腔癌、子宮頸癌）篩檢，去年全縣共有9萬8729人次參加篩檢，其中篩檢出癌前病變1086人，確診癌症199人。張蕊仙說，有些民眾會有逃避心態，認為沒有症狀，就應該沒病，卻可能因此錯失提早發現的良機。1060803