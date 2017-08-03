（中央社記者陳家倫上海3日電）2017海峽兩岸（昆山）中秋燈會9月20日將在中國大陸江蘇省昆山市周莊古鎮和慧聚寺廣場登場，活動歷時30天，於10月20日結束，盼招攬中秋節和大陸十一長假人潮。



2017海峽兩岸（昆山）中秋燈會主會場在古鎮周莊，設4大主題燈區，1項主旨活動和4項系列活動。主題燈區主要包括以「花開月圓」為主題的「昆山印象」燈區，以及展示台灣風土人情的「寶島風情」燈區等。



今年是兩岸開放探親30周年，活動將兩岸文化元素融入整個燈會和各項活動中，呈現兩岸相近的中秋民俗傳統、文化風貌以及風格各異的江南水鄉元素、台灣的媽祖文化等。



2017海峽兩岸（昆山）中秋燈會由中國大陸國務院台灣事務辦公室指導，江蘇省人民政府台灣事務辦公室、江蘇廣播電視總台（集團）、昆山市人民政府主辦。燈會舉辦目的在於進一步擴大海峽兩岸民間交流，深化融合發展。



昆山市台辦透過新聞稿表示，此次燈會主要有幾個特點，包括燈會規格層次高，選址特別。燈會首次由大陸國台辦作為指導單位；此外，燈會首次在周莊古鎮舉行，將活動與旅遊市場結合。1060803