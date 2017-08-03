記者吳順永／台南報導

台南大億麗緻酒店隆重推出《艷月》中秋月餅禮盒，以時尚的星空藍為發想，搭配木蘭花的幽雅，展現出品牌現代感的華麗設計，為今年的中秋帶入一股時尚品味，送禮自用兩相宜。

大億麗緻酒店總經理嚴心誼表示，「艷月」月餅禮盒呈現八款風味月餅，以一款葷食搭配七款素食，口味上以傳統、水果及創新為主，傳統風味除了一款以香菇餡料結合碎鹹蛋黃、豬肉角，鹹香口味的古早滷肉外，亦有「養生桂圓」(蛋素) ，使用純釀桂圓及冬瓜，養身且香甜不膩、桂圓肉Q彈紮實；「核桃棗泥」(蛋素) 精選黑棗泥、紅豆經研磨慢火燉煮，拌入烘烤過的核桃，細密口感香氣溫順，給您滿滿的古早味。

水果月餅土「鳳梨五穀」(奶蛋素)以核桃、松子、杏仁、南瓜子、葵瓜子健康營養五種堅果，完美融合酸甜土鳳梨餡，演釋出中西合併的絕妙滋味；「吉柿芒果」(奶蛋素) 採用柿餅與芒果乾，結合碎鹹蛋黃，入口後果香與蛋黃香氣如同台灣濃厚的人情味，細細品嘗後在味蕾散發出來。

每盒1250元含8顆風味月餅及4包茶包，內附「共同市場自助餐」、「風尚咖啡廳」、「尚軒中餐廳」、「竹川日本料理」之88折優惠券各兩張，不限盒數8月22日前訂購享8折優惠，8月23日-9月13日享85折，或不限日期訂購10-30盒享9折、31-60盒享85折、61-99盒享8折，100盒以上享75折，兩者優惠擇一，提貨日期8月14日至10月4日。宅配服務，台灣本島單一地址4盒內每件200元，5盒~7盒每件280元，1件8盒裝300元，24盒以上免運費。

此外，酒店貼心為房客準備伴手禮，即日起至9月14日前推出45折起「艷月中秋住房專案」，8月14日-9月15日入住專案房型，加贈「艷月月餅禮盒」一盒，住宿期間如加購「艷月月餅禮盒」75折優惠價每盒983元，「雅緻單人房」平日4500元、假日5400元，「雅緻雙人房」平日5000元、

假日6000元，「豪華家庭房」平日6900元、假日8500元。訂購專線(06)2135555分機6334點心坊，訂房洽詢(06)2160077。