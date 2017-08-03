記者林茂榮／地方報導

台北市滑水協會與台北市政府（8/3）舉辦「2017台灣盃國際滑水賽暨活力水岸音樂節」啟動儀式，由市府長官推動啟航加速器，宣布活動將於本週8/5（六）、8/6（日）兩日在社子島「迎星碼頭」盛大展開！百名攝影師齊聚，弧形階梯成拍照打卡新景點！

第三屆賽事首次晉級世界滑水總會WWA亞洲巡迴積分賽中站，表現賽事規劃逐年漸受肯定，本次在台北市觀光傳播局指導下，現場同時舉辦「活力水岸音樂節」民眾可於新建完工的河岸弧形階梯上聽音樂、吃美食、觀看刺激的滑水賽事。

今年亞洲區最頂尖的寬板滑水和快艇衝浪選手，將會在三大重點國家：台、日、韓巡迴競技，並於韓國總冠軍戰角逐亞洲第一頭銜，爭取總價高達58,000美金的獎金。亞洲區巡迴賽-台灣站將與ELEVEN SPORTS運動平台合作，帶給觀眾最精彩刺激的實況轉播，賽場也安排接駁車，讓更多人接觸寬板滑水與快艇衝浪，增進國民城市運動的新視野。

台北市滑水協會副理事長李瑋珊Sammy表示，這幾年來我們看到民間的力量，一路從北門文旅所推動愛河川「Jump in, Make it clean !」、Vast號召的賽前淨河、瑜珈愛好者賽前暖身活動，到一系列提供外國旅客與觀光客「台北活力水岸3合1半日遊Super High Taipei River Tour 」觀光運動行程，體驗寬板滑水、快艇衝浪、沙發衝浪與快艇遊河，透過賽事不但帶動旅遊觀光、國際交流、也是讓台灣水岸休閒遊憩躍上國際舞台的好機會！

旅遊業者表示，將「台北活力水岸音樂節 Taipei River Music Tour 」創意行程加入住宿套裝反應極佳，未來將設計「大稻埕一遊未盡 Taipei Riverside Tour」遊程，帶領國際選手與觀光客，遊覽北門及大稻埕百年文化，並隨時節變化安排不同手作體驗；搭乘郵輪遊覽淡水河及基隆河，享受船上的美食饗宴，導覽河岸風景，營造台北水岸旅遊新軸線，將運動賽事與觀光結合是很好的商機。