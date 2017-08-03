你絕不能不逛 十大超人氣購物平台NOWnews今日新聞 (2017-08-03 19:30)
相信不少人都曾有過「網購」的經驗，在家僅需動動手指頭，透過網路就能夠將想要的商品購買回家，可說是相當的便利。《Daily View網路溫度計》透過KEYPO大數據關鍵引擎，分析出了網購族最愛的十大人氣購物平台。
第一名的「蝦皮拍賣」，進軍台灣短短不到兩年的時間，即登上榜首，且在Apple Store和Google Play商店中擁有高人氣，消費者透過手機app就可以輕鬆找到各種想買的物品，且比較價位一目了然，消費還能獲得購物金，以及不定時和超商配合的運費優惠，深受網購族喜愛。
第二名的「MOMO購物網」，隸屬於富邦集團的企業之一，商品價格相較其他購物平台略為便宜，因此受到大眾青睞，儘管負面評價不少，依舊是網購族心中喜愛的購物平台。
第三名的「淘寶網」，可說是應有盡有，還可以相當低廉的價位購買到高CP值的物品，客服回應速度也相當迅速，儘管要付價格稍高的國際運費，還是讓不少小資女愛不釋手。
其他依序還有「PChome線上購物」、「博客來」、「GoHappy快樂購物網」、「東森購物網」、「大買家」、「Myfone購物」、「Yahoo奇摩拍賣」等，均是網購族最愛的購物平台。
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