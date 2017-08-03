記者陳木隆／宜蘭報導

2017宜蘭情人節將在南方澳二度登場，宜蘭縣政府特於8月5、12、19日的星期六晚上6時30分至8時30分，在豆腐岬風景區舉行「豆腐岬音樂會」，歡迎全國民眾白天到豆腐岬浮潛、戲水，傍晚再到音樂會現場在仲夏星空的伴隨下，歡度海風輕拂的音樂好時光。

宜蘭縣政府工商旅遊處指出，為期三天的「豆腐岬音樂會」將集結台灣眾獨立樂體於一身，以各種不同類型音樂演出，呈現多元精彩的主題，讓民眾能夠一次聆聽搖滾、清新、浪漫等各不同曲風的音樂。

8月5日將由融合了流行、爵士藍調、鄉村等元素的「多樂園樂團」與輕搖滾電氣精神詮釋獨有神祕風格的「法蘭黛樂團」揭開序幕。8月12日邀請入圍第26屆傳藝金曲獎及2016年榮獲文化部藝術新秀、有「綠色環保樂團、生態樂團」之稱的「台灣竹樂團」，以及一路從台灣春吶唱到紐約、波士頓、華盛頓、費城、日本東京的輕電搖滾時尚「紅花樂團」擔綱。

8月19日更邀請宜蘭在地團體「游阿媽樂團」為宜蘭在地創作的音樂曲目為大家獻唱，要讓現場民眾對家鄉的想法，產生不同的感受；並由曾獲台灣原創流行音樂佳作、赴日參加富士電視台Asia Versus樂團節目獲週冠軍的「安妮朵拉樂團」，以清新美聲展現最自然音色與旋律，為音樂會壓軸演出。

縣府工旅處籲請民眾多多利用大眾運輸，可於進安宮搭乘「南方澳港區循環線-綠28」至豆腐岬風景區，或於蘇澳火車站搭乘「121線」至豆腐岬風景區。