【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】經常熬夜加班、三餐不固定又睡眠不足嗎？小心腸胃疾病找上你！「睡眠品質不佳，就只好『腸還睡眠債』。」國立成功大學醫學院附設醫院小兒部暨小兒腸胃科主任楊燿榮說，調查顯示，有8成5的上班族因睡眠品質不佳，深受消化不良、胃食道逆流、便秘、腸躁症及痔瘡等腸胃問題所苦。呼籲民眾規律飲食、睡眠充足，保護腸道健康。

楊燿榮指出，當作息混亂、睡眠不足，腸道益生菌也會跟著無所適從，進而破壞腸道的菌相平衡。而睡眠不足的狀況又可分為四種，第一種是短睡即醒型，約5成7上班族每天睡眠時間少於6小時，甚至有一定比例睡不到4小時，其腸躁症風險較睡眠滿6小時者高出1.5倍。

第二種是不定時睡型，約4成7上班族一周超過3天以上入睡時間不固定，此不定時睡型族群中高達7成9比率，出現腸胃功能性消化不良的問題，相較睡眠規律者高出14.5%。第三種為入睡困難的翻來覆去型，比率約占4成，指明明已躺在床上30分鐘，卻仍難以入眠，而這類型易受便秘問題所苦，比起容易入睡者有便秘症狀的比率高出20.3%。

最後是清夢易擾型，約5成7上班族在睡眠過程中容易醒過來，可能是突然清醒、也有可能是需要上廁所、呼吸不順暢等影響睡眠，其與胃食道逆流交叉比對發現，其較正常睡眠族群高出33.3%。楊燿榮提醒，若常需應付時差者，儘管睡足時數，身體卻依然可能出狀況，因為腸道菌的生物時鐘已遭打亂，進而易出現便秘、消化不良等腸胃道疾病。

千禧之愛健康基金會營養師高繪雯表示，現代人蔬果普遍攝取不足、偏好油膩、重口味，都可能影響腸道健康。建議民眾有規律的睡眠、每天至少吃3蔬2果、飲食清淡少油膩，尤其多吃水果、生菜等富含纖維的食物，或直接補充含益生菌的優酪乳，維護腸道健康。