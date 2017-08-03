【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】「阿嬤們年紀大了，拍攝慰安婦紀錄片的過程很像『火中取材』，火已經在燒了，卻要急忙把火中的木材取出來。」台灣紀錄片《蘆葦之歌》導演吳秀菁說，過去近70年的時間，「慰安婦」的故事都被隱藏，然而近年來各地導演因著不同原因記錄各個故事，讓這些生命故事能成為被記憶的歷史。

每年8月14日是國際「慰安婦」紀念日，適逢台灣首座以「慰安婦」人權運動為基礎的人權教育博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」繼去年年底成立後的第一個8月，婦女救援基金會舉辦「2017國際慰安婦人權影展」，影展集結來自不同國家、同樣關切慰安婦議題的影片。

展出影片包括台灣的《蘆葦之歌》、中國的《二十二》、加拿大的《道歉》3紀錄片，以及2部探討當代戰爭性暴力的電影《戰爭與眼淚》、《無人知曉的維舍格勒》，還有邀請到導演們的近距離座談。

「如果道歉了，傷口就會消失嗎？不會，傷疤依然存在，但我的心會癒合，我在等那一天的到來。（加拿大紀錄片《道歉》）」一部部影片，一張張蒼老臉孔，述說曾被人漠視的慰安婦歷史。「我紀錄的不只是故事而已，而是現在正在上演的真實。」導演熊邦琳說，希望現在或未來有戰爭的地區不會再發生類似的事情。

另外，「阿嬤家」與韓國民間團體合作舉辦「台韓國際青少年大會」，挑選15位台灣學生代表，將在8月中前往韓國，拜訪韓國「慰安婦」倖存者，並與當地高中生交流「慰安婦」議題。擔任台韓學生交流團大使的陳淑麗說，影像的流傳是最容易影響人心的，「這個流傳，不是記取仇恨，而是慈悲。只有慈悲、只有愛，才能化解一切仇恨。」一度講到哽咽。她表示，希望能帶著學生們，將愛的種子傳承下去。