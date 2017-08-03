【台灣醒報實習記者楊蕓台北報導】：「旋轉舞台象徵不斷流逝的時間，舞者在台上有各種狀態，也代表不同特質的人在旋轉的世界中相遇。」舞蹈家黃翊介紹《長路—A Million Miles Away》的理念時說，當時間不停地流動，人終將老去，走下舞台，離開世界，但留下的人不得不繼續隨著時間前進，這也是他們的宿命。

由國家兩廳院、臺中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心三場館，首度共同推出「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」，提供表演團隊上限1000萬元的經費，鼓勵藝術家實現創意。在22件作品評選後，最終由「黃翊工作室+」團隊的作品《長路—A Million Miles Away》脫穎而出。

對黃翊團隊而言，要在大型場館演出不是件容易的事。黃翊表示，除了旋轉舞台必須克服旋轉速度等技術困難，還要能方便拆卸、組裝，以便國際巡演，最大的挑戰仍是經費。以往他的作品礙於經費不足，不得已只好拆成好幾個部分完成，因此他也相當感謝這次的機會，黃翊感嘆說：「如果沒有三館共製計畫，我不敢想像我的作品能在一年內實現。」

「我們看見黃翊團隊在場地問題都能迎刃而解，可見他們做了充足準備。」台中國家歌劇院藝術總監王文儀表示，三場館絕對可以提供足夠的空間、人力及財務支援。她認為，藝術家如何滿足不同場館所需的技術條件，是最大的挑戰，國家兩廳院藝術總監李慧美大讚黃翊團隊總是有源源不絕的點子去接受各種考驗，主辦方與藝術家之間不斷溝通的過程也相當有趣。

「我們從黃翊的作品看到執行的可能性。」衛武營國家藝術文化中心準藝術總監簡文彬期待三館共製計畫，能成為藝術團隊進軍國際的舞台。簡文彬覺得很值得作為第一個投資的計畫，評審們都非常有信心。另外他補充，其他作品也相當優秀，三場館將會持續和各團隊接洽，配合各場館的特色與需求，讓優秀作品未來也能有機會演出。