（中央社河內3日電）中華民國駐越南辦事處今天在河內舉行「2017年台灣獎學金及教育部華語文獎學金頒獎典禮」，越南與寮國學生共80人獲獎。



教育部與科技部為鼓勵越南優秀學生來台求學，促進雙邊教育與科技交流，特別設置「台灣獎學金」及「華語文獎學金」，提供越南優秀青年學生申請。政府近期推動新南向政策，今年同時開放寮國學生申請。



越南順化以北地區共75人獲獎，另有5名寮國籍獲獎者。其中35人獲得攻讀學位的獎學金，45人為學習華語文獎學金。



駐越南辦事處教育組3日舉行頒獎典禮，駐越南代表石瑞琦與教育組官員出席頒獎，並與獲獎者合影。



石瑞琦向獲獎學生表示祝賀，預祝他們在台學業順利，並鼓勵多參與課外活動，瞭解及體驗台灣文化和飲食，為台越雙方社經發展與文教交流各層面做出具體貢獻。



主辦單位還介紹受領獎學金規定、申請簽證及在台居留規定等事務，解答疑問，讓學生做好準備，安心赴台學習。活動氣氛熱絡，獲獎學生期待赴台體驗留學生活。1060803