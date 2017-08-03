（中央社記者鄭景雯台北3日電）「大誌雜誌」創辦人李取中在雜誌成立第7年之際，再創立以報紙形式呈現的刊物「週刊編集」，在紙本閱讀式微的年代反其道而行，李取中認為，讀者是否會閱讀，取決在「內容」。

7年前李取中取得英國The Big Issue授權，在台灣發行「大誌雜誌」中文街頭報，以社會議題、時事與藝文內容為主，複製英國社會企業模式經營，讓有工作意願的街友販售雜誌賺錢，如今全台有100個販售點，從第一期銷售3000多本，到現在平均一個月有3萬2000本銷售量，最高還曾經一個月賣到4萬本，銷量不比商業雜誌差。

李取中今天接受中央社專訪時表示，「大誌雜誌」在國際街報組織當中，發展得算小有成績，尤其「大誌雜誌」完全是靠銷售來支撐營運，「從一開始創辦到現在都沒有募款」，街友平均一個月也能靠賣雜誌賺到新台幣1萬5000元。

在「大誌雜誌」成立滿7年之際，李取中再創立「週刊編集」週刊，以報紙的形式出刊，內容以關懷「人」為出發點。

許多人納悶在紙媒式微的年代，李取中反其道而行，自掏腰包辦紙本刊物，尤其他又把報紙的尺寸設計成攤開32吋，比台灣報紙規格還要大，在印刷上除了得用商業輪轉機印製外，後續還得靠人工配頁、折報，多花4、5倍成本，即使傷財，但李取中說，「就是想要試看看」，認為「內容」才是取決於讀者是否會購買、閱讀的主因。

「週刊編集」除了有「紐約時報」、「衛報」的授權文章之外，也從時尚、文化、生活、藝術、電影等國際觀點，關照台灣在地生活。

「週刊編集」創刊號主題為「2017: A Space Odyssey」，呼應著電影「2001太空漫遊」，李取中將這份刊物的讀者設定在20至50歲的族群，涵蓋了X與Y世代，也將這兩個世代統稱為「火星世代」，「因為他們將有可能會一起見證人類踏上火星的那一刻，這代表著一個新的時代來臨。」

李取中認為，這有如50年前人類到了外太空、踏上了月球表面的那一刻，「那看似人類科技、文明發展達到極致的徵象，卻有人看到了一個不一樣的視角，一個從太空、從月球望向地球的視角，一個屬於『人類』的視角」，也是「週刊編集」要延續的精神。

「週刊編集」雖然是週刊，但目前只有7、8名的人力編制，初期以月刊為主，後續再調整到雙週刊，等一切穩定後才能固定每週出刊，目前除了和「大誌雜誌」走同樣由街友販售通路外，部分獨立書店也引進，未來也會架設網站，紙本的內容在網路上都看得到。

但這樣不擔心讀者只看網路就不買紙本？李取中以「紐約時報」為例，只要在紐時紙本刊登的內容，全都可在紐時官網上找到，但紐時的銷售量多數還是來自於訂戶，「一樣的內容在不同媒介閱讀有不同感受」，他認為如何讓新世代重新認識、有機會接觸實體閱讀，才是他要努力的方向。1060803